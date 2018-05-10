/ Самого креативного предпринимателя ищут на Южном Урале

На победу претендуют 11 начинающих бизнесменов.

Профессиональный конкурс «Креативный менеджер» состоится в Челябинске. После первого отборочного тура в следующий этап вышли одиннадцать начинающих предпринимателей. Победителей назовут 26 мая в ЦПКиО им. Ю. Гагарина.

Представители малого и среднего бизнеса организуют для гостей праздника беспрецедентный розыгрыш призов. Для тех, кто предпочитает активный отдых, будет открыта спортивная секция. Впервые все желающие смогут посетить интерактивную площадку «БИЗНЕС-СТЕНДАП». А на центральной аллее парка будет организована ярмарка предпринимателей, где участники смогут представить гостям мероприятия образцы своей продукции. — пояснили в организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Все участники уже прошли тестирование по теме «Бизнес-планирование». Все, кто справился с испытанием, проходят обучение по «Бизнес-планированию». После этого конкурсанты представят жюри для заочного рассмотрения свои бизнес-планы.