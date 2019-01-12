/ На 7% увеличили пенсии с 1 января

Размер добавки зависит от стажа и количества коэффициентов.

Уже в январе южноуральцы получат пенсии по-новому. Выплаты проиндексировали. Теперь неработающие пенсионеры будут получать на 7,05% больше. Стоимость пенсионного балла после индексации выросла до 87,24 рубля. Поэтому прибавка к пенсии у каждого индивидуальная, она складывается из стажа и количества приобретенных коэффициентов.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го года составляла 9137 рублей, то после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15 437 рублей, то после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16 525 рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что среднегодовой размер пенсии теперь равен 15,4 тысячи рублей.



