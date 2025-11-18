Челябинцы планируют потратить на зимний отдых в среднем 20 тысяч рублей

Среди досуга — катание на коньках, прогулки в парке и рыбалка

Челябинцы планируют потратить на зимний отдых в среднем 20 тысяч рублей. Среди досуга — катание на коньках, прогулки в парке и рыбалка, выяснили аналитики «Авито». Результатами исследования они поделились с ИА «Первое областное».

Девять из десяти участников опроса (89%) заявили, что хотят в этом году что-то поменять в своем зимнем досуге. Больше половины опрошенных (65%) собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 50% — кататься на коньках, а 37% — посещать ярмарки. Конкретные планы на новогодние праздники есть только у 42%, остальные еще думают. Чаще других четкое расписание предпочитают молодые люди 18—24 лет (36%).

41% челябинцев отправятся на загородные базы отдыха, 34% — кататься на горных лыжах или сноуборде, а 17% — рыбачить.

Среди необычных вариантов досуга чаще челябинцы отмечали катание на собачьих или оленьих упряжках (51%), охоту за северным сиянием (31%), экскурсию на действующий ледокол (26%). Также каждый четвертый (26%) хотел бы отправиться на подледную рыбалку с инструктором, а 10% — в зимний поход с ночевкой в лесу.

Девять из десяти участников планируют приобрести одежду, экипировку и другие вещи для отдыха в холодное время года. Так, 60% собираются купить шапки, перчатки, шарфы и теплые носки, 53% — новую обувь, 46% — зимнюю одежду, 44% — специальную косметику, например защитный крем от ветра. 36% купят спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары, а 29% — спортивную экипировку.

В среднем на зимний отдых в этом году респонденты планируют потратить 20 тысяч рублей. Уложиться в 10 тысяч рублей рассчитывают 30%. Бюджет от 10 тысяч до 25 тысяч рублей закладывают 34% опрошенных, от 25 тысяч до 50 тысяч рублей — 33%, а 3% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей.