Что изменится в жизни южноуральцев в сентябре‑2025

Собрали важные изменения в российском законодательстве

С 1 сентября в России вступит в силу множество изменений. Нагрузку на школьников снизят, рассчитывать отпускные начнут по-новому, а для автомобилистов повысят госпошлины. Подробнее об изменениях первого осеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

Образование

С нового учебного года объем домашнего задания снизят — он не будет превышать половину работы, выполненной на уроке. Кроме того, на его выполнение отводится максимум 3,5 часа. Контрольных и проверочных работ станет меньше: они должны будут занимать не более 10% учебного времени.

Вместо обществознания в 5—7-х классах в школах Челябинской области будут преподавать курс «История нашего края».

С 1 сентября начнет действовать ГОСТ школьной формы. Внешний вид определят учебные заведения, но требования к качеству материалов должны быть соблюдены.

Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

Академический отпуск для студентов вузов и колледжей теперь будет составлять максимум 12 месяцев. Ранее его можно было взять на два года. Но количество таких отпусков не ограничивается.

Студентам-донорам в день сдачи крови начнут предоставлять выходной. Раньше такое право имели только работающие южноуральцы.

Работа

Работодателей, которые неправомерно лишают сотрудника премии, начнут штрафовать. Привлекать к административной ответственности их будут по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Максимальное наказание — штраф в размере 50 тысяч рублей.

При расчете средней зарплаты будут учитывать не только премии, но и денежные поощрения. Это увеличит сумму. А при расчете отпускных начнут учитывать квартальные и годовые премии.

Надбавка за работу в ночное время должна составлять минимум 20% от оклада. Такая норма действовала и раньше, ее продлили до 1 сентября 2031 года.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут работать в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул. Для 14‑летних потребуется согласие и ребенка, и одного из родителей. С 15 лет привлечь на работу подростка можно только с его согласия.

Выплаты и пособия

В Челябинской области с 1 сентября вырастет пособие по беременности и родам для студенток. Если раньше его размер зависел от стипендии, то теперь оно будет составлять 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Безопасность

За передачу друзьям и иным третьим лицам сим-карт будут штрафовать. Если человек оформил симку на себя и передал ее кому-то из знакомых в постоянное пользование, то лицо, с которым заключен договор, оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей. При этом нарушением не является кратковременная передача симки для личного звонка. По-прежнему можно покупать сим-карты для близких родственников.

Административная ответственность вводится и за передачу посторонним логинов и паролей. Штраф для физических лиц составляет 30—50 тысяч рублей.

Вводится возможность установки самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Установить его можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

Южноуральцы смогут отказаться от массового обзвона. Для этого нужно направить заявление на сайте оператора или лично в офисе.

Заработает сервис «второй руки» — южноуральцы смогут назначить доверенное лицо, которое будет следить за банковскими операциями. В случае подозрительных переводов или снятия наличных они смогут отклонить их. Мера направлена на защиту от мошенников.

На снятие наличных в банкоматах введут ограничения. При выдаче денег теперь будут оцениваться время суток, местонахождение банкомата, необычный способ снятия денег или предшествовавшая снятию телефонная активность.

С 1 сентября вступят в силу новые правила обработки персональных данных. Оформлять согласие на обработку начнут в виде отдельного документа. Кроме того, операторы персональных данных должны будут передавать обезличенные сведения в ГИС.

Интернет

За умышленный поиск экстремистских материалов оштрафуют на 3—5 тысяч рублей. Речь идет о систематическом и намеренном их поиске.

Штраф за рекламу VPN вырастет до 80 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона — для юрлиц.

Также вводятся крупные штрафы за размещение рекламы на ресурсах, признанных экстремистскими или нежелательными.

На всех гаджетах, которые продаются в России, должен быть установлен национальный мессенджер MAX. Кроме того, производителей и продавцов обязали обеспечить возможность скачивать и оплачивать приложения в магазине RuStore.

Культура

Фильмам, пропагандирующим чайлдфри, будут отказывать в прокатном удостоверении. Кроме того, в кино и литературе запрещается упоминать наркотики. Исключение — фармацевтические материалы и произведения, в которых запрещенные вещества являются неотъемлемой частью замысла.

Автомобили

К противопоказаниям для вождения добавили общие расстройства психологического развития. Это, например, аутизм и синдром Ретта. Если человек не различает какие-то цвета, то решение о выдаче ему прав будет приниматься на основании оценки степени выраженности отклонений.

Размеры госпошлин увеличатся. Например, оформление ПТС обойдется в 1,2 тысячи рублей вместо 800, внесение изменений в уже выданный документ будет стоит 525 рублей вместо 350. За бумажное свидетельство о регистрации авто придется заплатить 1,5 тысячи рублей, за пластиковое — 4,5 тысячи. В 6 тысяч рублей обойдется получение водительских прав, в 3 тысячи — регистрационные знаки. Также вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.

Договор техобслуживания и ремонта авто можно будет заключать онлайн.

Автосервисы обяжут компенсировать причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с законодательством. При этом они освобождаются от обязанности иметь книгу жалоб и предложений.