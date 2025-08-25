В Челябинске презентовали учебники по новому курсу «История нашего края»

Курс будет преподаваться вместо обществознания в 5—7‑х классах

Челябинск готов к внедрению нового школьного курса — «История нашего края», который будет внедряться в 5—7-х классах в рамках преподавания истории. Сегодня макеты учебников, разработанных южноуральцами про южноуральцев и призванных влюблять детей в родной край и вызывать чувство гордости за малую родину, презентовали в пресс-центре «Гранада Пресс». Чем планируют заинтересовывать подростков — в материале ИА «Первое областное».

Пробный тираж пособия для 5-х классов — 2 тысячи экземпляров, на печать ушли макеты учебников для 6—7-х классов.

Как говорит доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ Вячеслав Кузнецов, курс будет соотнесен с основными материалами курса по истории.

«Так, если пятиклассники изучают историю Древнего мира, то в „Истории нашего края“ они найдут материалы, посвященные истории региона в соответствующую эпоху, в том числе свежайшие археологические данные, свидетельствующие, что в районах, прилегающих к Южному Уралу, жили предки мадьяр, или находки из раскопов на озере Уелги в Кунашакском районе».

Каждая страница учебника наполнена иллюстрациями, которые помогут детям погрузиться в изучаемый материал, станут основой для более глубокого понимания исторического контекста.

«Курс для 5-го класса охватывает историю Древнего мира и Средневековья, включая памятники каменного, бронзового и железного веков, и завершается походом Ермака. Кстати, если раньше путь знаменитого атамана публиковался только в виде схемы, то в новом пособии мы нарисовали карту, которая позволит учащимся легче визуально воспринимать маршруты и события, связанные с историей региона, сделает изучение предмета более интерактивным и увлекательным, что, безусловно, поможет детям лучше запоминать важные моменты, ориентироваться в пространстве, связанном с историей своего края», — говорит гендиректор издательства «Край Ра» Елена Змиенко.

«Это настоящая лента времени, которая позволит учащимся визуально воспринимать последовательность исторических событий», — добавляет Вячеслав Кузнецов.

По его словам, курс стал результатом более чем двухлетней работы, в которой были задействованы около 30 специалистов, включая историков, педагогов и практикующих учителей.

«В 2023 году была создана концепция и региональный историко-культурный стандарт; в 2024-м — разработана программа для каждой параллели. Концепция прошла апробацию на уровне регионального учебно-методического объединения, необходимые экспертные процедуры. Еще полгода готовились тексты, и вот в начале августа 2025-го работа была завершена».

Полноправными участниками создания учебника стали сотрудники госархива Челябинской области, и это, по мнению замдиректора учреждения Николая Антипина, неслучайно.

«Архив выступил не только в качестве поставщика иллюстраций, но и как поставщик проверенной информации. Плюс наука идет вперед: и археологи, и историки разных направлений добыли много новой информации, то есть эти учебники станут настоящей выжимкой, экстрактом самых последних знаний по истории региона», — говорит Николай Антипин.

Он добавил, что учебник, конечно, в некотором смысле, вершина айсберга в деле исторического просвещения, но при этом именно данное пособие станет основой знаний для большинства.

«Многие дети, прочитав этот учебник в пятом классе, больше никогда не вернутся к краеведению. И в этой связи на авторах лежит большая ответственность — эти знания должны стать основой, а значит, эта „вершина“ должна быть детально проработана».

Впрочем, возможно, кто-то все-таки пойдет дальше учебника, поскольку каждую главу будет завершать QR-код, пройдя по которому можно будет погрузиться в источники информации, в том числе в архив, найти ответы на возникшие вопросы и так далее.

Основная цель нового курса — помочь учащимся глубже понять историю своего региона, что, как отметили авторы, способствует формированию патриотизма и привязанности к родному краю.

Добавим, в пятых классах курс рассчитан на 34 часа в год, шестых и седьмых — 17 часов.

Отметим, аналогичный курс — «История родного края» — с 1 сентября вводится в школах Республики Башкортостан.