С 1 сентября в Челябинской области вырастет пособие по беременности и родам для студенток

Пособие «отвязали» от размера стипендии. Рассказываем, как посчитать его по‑новому

С 1 сентября 2025 года в Челябинской области меняется порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Назначать и выплачивать пособие в новом размере будет региональное Отделение Соцфонда, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе фонда.

Если раньше пособие зависело от размера стипендии, теперь оно будет составлять 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Расчет пособия будет производиться на основе регионального прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 17 782 рубля. Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам (как правило, 140 дней). С 1 сентября благодаря изменениям в законодательстве его размер для студенток составит 82 982 рубля: 17 782 рубля / 30 дней * 140 дней отпуска. При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 92 466,4 рубля; при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 114 990 рублям.

«Студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций могут подать заявление на получение пособия в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Удобнее всего это сделать через портал госуслуг либо в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области», — рассказал и. о. управляющего отделением Владимир Шаронов.

Отделение СФР по Челябинской области также назначает и выплачивает пособие официально трудоустроенным женщинам, безработным беременным или родившим женщинам, потерявшим работу из-за ликвидации предприятий или прекращения физическим лицом предпринимательской деятельности, женщинам, уволившимся из ликвидированных компаний или прекратившим собственную коммерческую деятельность; женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев.

Размер пособия для официально работающих женщин рассчитывается индивидуально, исходя из зарплаты за два года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Заявление необходимо подать работодателю, который самостоятельно направит сведения в Соцфонд. В остальных случаях размер пособия определяется величиной регионального прожиточного минимума.