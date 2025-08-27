Челябинским школьникам на выполнение домашнего задания отвели до 3,5 часа

Минпросвещения установило временные рамки для каждого класса

В новом учебном году школьники будут тратить на выполнение домашнего задания максимум 3,5 часа. Минпросвещения России утвердило нормы времени для каждого класса с учетом возрастных особенностей детей, передает ИА «Первое областное».

Согласно приказу ведомства, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания не более часа. Учащиеся 2—3-х классов — не более полутора часов. Четвероклассники и пятиклассники — не более двух часов. В 6—8-х классах на выполнение задания не должно уходить более 2,5 часа, а в 9—11-х — не более 3,5.

Объем работы, задаваемой школьникам на дом, не должен превышать половину той, которая была выполнена на уроке.

Меры призваны оградить детей от перегрузки.

Напомним, в начале августа в России начали обсуждать возможность отмены домашних заданий. Однако директор челябинской гимназии выступил против и объяснил почему.

Подготовить ребенка к школе помогут советы психолога.