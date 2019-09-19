Челябинцам будет проще отдохнуть в Таиланде

Страна меняет правила въезда для туристов.

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Таиланд отменит въездные карты для иностранных туристов. «Белые карточки» упразднят в течение ближайших трех месяцев.

Раньше туристы, летевшие отдыхать на курорт, заполняли анкеты в самолете. При вылете их возвращали. Нововведение поможет экономить время и нервы, пересекая границу. Заявление об отмене заполнения въездных карт сделал заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун.

Оказалось, что в Таиланде из-за постоянного потока туристов проблематично хранить такое большое количество «белых карточек». Поэтому анкеты и решили полностью изъять из документооборота.

Таиланд является одним из любимых направлений отдыха для жителей Челябинской области. Об этом рассказала Людмила Мосина, руководитель ассоциации туристических операторов региона.

«По наплыву туристов Таиланд все-таки отстает по сравнению с Турцией. Ведь там долгий перелет 11 часов. Но все же спрос растет. Люди летят туда из-за моря и медицины, также делают там недорогие массажи», — рассказала Людмила Мосина.

Карточки обещают отменить в течение трех месяцев. Также изменятся правила подача иммиграционных форм для тех, кто приезжают в страну на длительный срок. Каждые три месяца они должны подавать документы с подтверждением адреса проживания. Раньше нужно было приходить в миграционный отдел полиции. Теперь это можно будет сделать онлайн без очередей.