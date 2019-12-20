ЧМК завершил капитальный ремонт доменной печи

Все параметры работы будут контролироваться компьютером и выводиться на единый монитор.

Послушать 00:00

Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в группу «Мечел») завершил капитальный ремонт одной из трех доменных печей. Обновленная домна, оснащенная системой газоочистки, проходит пусконаладочные работы.

Доменное производство обеспечивает ЧМК чугуном для последующего производства стали. Капитальный ремонт доменной печи №4 начали в июле 2019 года. Строители полностью демонтировали старое оборудование, собрали новый кожух и купол печи, заменили огнеупорную кладку, систему холодильников, а также смонтировали новую систему газоочистки. Система полностью герметична и препятствует попаданию продуктов горения в атмосферу. Образующийся в процессе выплавки стали доменный газ далее используется, как топливо. В системе газоочистки он отделяется от примесей и через сеть газопроводов подается потребителям: ТЭЦ и другим цехам предприятия.

В завершении ремонта на печь был установлен новый аппарат для засыпки железорудного сырья и кокса. В строительстве использовался жаропрочный углеродистый бетон и огнеупорный кирпич российского производства, а также углеродистые блоки для основания домны.

Также доменная печь оборудована современной автоматизированной системой управления. Все параметры работы печи будут контролироваться компьютером и выводиться на единый монитор.

«Все ремонтные работы завершены. Мы начинаем холодную продувку печи, чтобы выявить и исключить возможные негерметичные участки. Домна будет запущена в работу с вводом в строй нового конвертера, монтаж которого сейчас продолжается в кислородно-конвертерном цехе», — отметил главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.

Справочно: производительность домны — более 1 млн тонн чугуна в год (около четверти всего производимого на ЧМК чугуна).