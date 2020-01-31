Активисты ЧМК посетили один из крупнейших в России музеев военной и автомобильной техники

Всего в коллекции около 6 тысяч экспонатов.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») организовал для активистов Советов молодёжи, мастеров и бригадиров ЧМК экскурсию в один из самых масштабных в стране музеев военной и автомобильной техники, расположенный в Верхней Пышме (Свердловская область).





Музей техники, который также носит название «Боевая слава Урала», создан в 2006 году. Выставка под открытым небом занимает площадь более 5 гектаров, а внутренние залы — 7 тысяч квадратных метров. Всего в коллекции около 6 тысяч экспонатов. А количество экземпляров военной техники — более 500 единиц — это авиация, танки, пушки, поезда, корабли и даже подлодка. В музее представлены образцы легкой военной техники, отечественная и зарубежная авто- и мототехника прошлого, а также стрелковое оружие.

«Хочется рассказывать о поездке только в превосходной форме. Экспозиция очень большая. Техника будто только сошла с конвейера. Сильное впечатление производят боевые самолёты, защищавшие небо Родины и громившие врага с воздуха: они „парят“ в верхней части атриума здания. В павильоне также представлена очень интересная коллекция орденов и медалей. Спасибо предприятию за возможность окунуться в историю страны, почувствовать себя причастными к ее непростым и славным моментам», — поделилась впечатлениями сотрудник ПАО «ЧМК» Лилия Исмагилова.

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В минувшем году металлурги ЧМК побывали на озере Зюраткуль, организовали праздники для постояльцев баз отдыха предприятия иигру «Зарница» для детей, отдыхающих в заводских оздоровительных лагерях, провели соревнования по зимней рыбалке, поучаствовали в кибертурнире поWorld of Tanks и многих других культурных и спортивных мероприятиях.