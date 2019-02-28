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/ ЧМК увеличил поставки нержавеющего листового проката

ЧМК увеличил поставки нержавеющего листового проката

Продукция пользуется высоким спросом у машиностроительных, металлургических, химических предприятий.
сегодня в 09:41
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») по итогам 2018 года нарастил объемы продаж нержавеющего листового проката на 38%. Объем отгруженной продукции составил 5,7 тыс.тонн.

Поставки осуществляются крупным предприятиям машиностроительной, металлургической, химической и прочих отраслей в РФ и СНГ.

Листовой прокат на ЧМК выпускают из коррозионностойких сплавов с высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому он устойчив к коррозии, воздействию химических веществ, перепадам давления и высоким температурам. Используется в производстве различного промышленного оборудования, машин и конструкций.

Спрос на нержавеющий прокат на российском рынке остается стабильным. В этом году мы планируем увеличить его реализацию, расширив поставки на рынки России и стран СНГ,— прокомментировал директор по сбыту Вадим Шалыгин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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