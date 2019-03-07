/ ЧМК провел праздничную лотерею к 8 Марта

Сотрудницам вручили приятные подарки от предприятия.

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел праздничную лотерею, посвященную Международному женскому дню. 10 сотрудниц комбината, выбранные с помощью генератора случайных чисел, получили денежную премию и букеты цветов.

Розыгрыш призов в преддверии 8 марта стал доброй традицией комбината. Его проводят более пяти лет. 10 женщин выбирает специальная компьютерная программа с помощью генератора случайных чисел, каждая из победительниц получает денежную премию и букет цветов. Награждение традиционно состоялось в ДК ЧМК, где прошел праздничный концерт.

Современная металлургия — это уже работа не только для мужчин. Сегодня на комбинате трудится много женщин. Все они профессионалы своего дела. Лотерея и награждение призами — это не только интересное и ожидаемое событие, но и способ выразить благодарность за их труд, подарить радость и хорошее настроение,— отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.