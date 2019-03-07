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Челябинцев ждут теплые, но пасмурные выходные

О погоде на уик-энд рассказал гидрометцентр России.
сегодня в 10:05
  |  Общество

Жителей Челябинска и области ожидают теплые, но пасмурные выходные. По прогнозам гидрометцентра России в столице Южного Урала, в течение грядущих выходных прогнозируется температура от 1 до 7 градусов тепла. Однако, несмотря на теплую дневную погоду, в вечернее время столбик термометра все еще будет ниже нуля

В ночь на пятницу, 8 марта, в Челябинске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — минус 13 градусов, ветер западный 4 м/с. Днем 8 марта небольшая облачность, без осадков, температура — плюс 1 градуса цельсия, ветер юго-западный 4 м/с. В ночь на субботу, 9 марта ожидается облачная погода, минус 9 градусов, юго-западный ветер 6 м/с. Днем — облачно, небольшой кратковременный дождь, 0.1 мм осадков. В ночь на воскресенье, 10 марта облачно, небольшой кратковременный снег, минус 4 градуса по цельсию, при осадках 0.2 мм и юго-западном ветре 6 м/с. Днем 10 марта, 5 градусов тепла, облачная погода с осадками и южный ветер в 6 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре России.

А вот на юге области, по прогнозам синоптиков, будет немного холоднее. Так, в Магнитогорске, в Международный женский день ожидается небольшоая облачность, без осадков, при температуре в минус 4 градуса. В субботу, 9 марта столбик термометра поднимется до минус 2 градусов, но наступит переменная облачность. Плюсовые температуры придут в город металлургов лишь в воскресенье, но вместе с ними ожидаются облачность и небольшие осадки.

В целом в выходные дни по Челябинской области прогнозируется температура от минус 2 до плюс 3 градусов, с переменной облачностью и небольшим снегом.

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