ЧМК приступил к монтажу обновленной доменной печи

Производительность домны № 4 — более одного миллиона тонн чугуна в год.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») приступил к очередному этапу капитального ремонта одной из трех доменных печей — строители начали монтаж новой домны взамен демонтированной. Ремонт агрегата позволит обеспечить надежную и производительную работу в соответствии с экологическими требованиями.

Доменное производство обеспечивает ЧМК чугуном для последующего производства стали. Капитальный ремонт доменной печи № 4 начали в июле 2019 года. На начальном этапе полностью демонтировали старое оборудование, огнеупорную кладку и кожух печи. На следующем этапе печь соберут заново. Строители уже отремонтировали фундамент, заменили трубы системы охлаждения и выполнили устройство площадки под днище жаропрочным и углеродистым бетоном.

Дно и кожух печи подрядная организация монтирует из 40-миллиметрового стального листа. Смонтирован купол печи и трубопроводы для подачи горячего дутья (воздуха, обогащённого кислородом, нагретого до температуры 1100–1150 градусов) и отвода доменных газов. Когда печь будет построена, её внутренний объем будет выложен огнеупорными блоками и кирпичом. Также агрегат будет оснащен новой водяной системой охлаждения.

«Параллельно идет капитальный ремонт системы газоочистки доменной печи. Отходящий доменный газ теперь будет лучше очищаться от примесей. Модернизация сведет к минимуму неблагоприятное воздействие от работы доменной печи на окружающую среду», — добавил заместитель начальника исследовательско-технологического центра ПАО «ЧМК» Николай Горшков.

Также доменная печь будет оборудована автоматизированной системой управления: все параметры работы печи будут контролироваться компьютером и выводиться на единый монитор. По плану печь возобновит свою работу в конце декабря 2019 года.

Справочно: Производительность домны № 4 — более одного миллиона тонн чугуна в год, или около четверти производимого на ЧМК чугуна.