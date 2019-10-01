Челябинский металлургический комбинат (П
Доменное производство обеспечивает ЧМК чугуном для последующего производства стали. Капитальный ремонт доменной печи № 4 начали в июле 2019 года. На начальном этапе полностью демонтировали старое оборудование, огнеупорную кладку и кожух печи. На следующем этапе печь соберут заново. Строители уже отремонтировали фундамент, заменили трубы системы охлаждения и выполнили устройство площадки под днище жаропрочным и углеродистым бетоном.
Дно и кожух печи подрядная организация монтирует из
«Параллельно идет капитальный ремонт системы газоочистки доменной печи. Отходящий доменный газ теперь будет лучше очищаться от примесей. Модернизация сведет к минимуму неблагоприятное воздействие от работы доменной печи на окружающую среду», — добавил заместитель начальника исследовательско-технологического центра ПАО «ЧМК» Николай Горшков.
Также доменная печь будет оборудована автоматизированной системой управления: все параметры работы печи будут контролироваться компьютером и выводиться на единый монитор. По плану печь возобновит свою работу в конце декабря 2019 года.Справочно: Производительность домны № 4 — более одного миллиона тонн чугуна в год, или около четверти производимого на ЧМК чугуна.