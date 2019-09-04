ЧМК выступит на «Параде профессий»

Школьники познакомятся с особенностями работы металлургов.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») примет участие в «Параде первоклассников» и празднике профессий, которые пройдут в Челябинске 7 сентября.

Ежегодно это мероприятие посещают более 30 тысяч человек. Праздник традиционно открывается парадом малышей в парке им. Ю. А. Гагарина . Действо продолжается выставкой профессий, где более 500 организаций города представляют свои стенды и экспозиции.

мини-фильм

ЧМК представит модель участка рельсобалочного стана, уменьшенную в 50 раз: на ней наглядно показана уникальная для России технология закалки рельса в органическом полимере. Кроме того, на экспозиции посетители увидят модель электропечи, выплавляющей сталь, защитный костюм металлурга, в котором горновые доменных печей работают при температуре в 1500 градусов, увидято производстве. Аниматоры ДК ЧМК проведут для участников профессиональной выставки конкурсы и викторины на тему истории металлургии и предприятия. Юным посетителям расскажут об увлекательных моментах работы металлургов, организуют красочную фотосессию со стальным динозавриком и железным человеком.