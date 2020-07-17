Челябинский металлургический комбинат (П
На 12% выросли продажи фасонного проката: стоек, швеллеров, профилей различных модификаций, которые используются в строительстве.
В июне 2020 г. комбинат также увеличил продажи данной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: отгружено на 149% больше, чем в июне 2019.
Продолжает расти отгрузка рельсов для
«Мы реализуем стратегию по увеличению объемов продаж высокомаржинальной продукции, продолжаем расширять сортамент изделий, ищем новые рынки сбыта. А рост реализации рельсов для РЖД связан с традиционно высоким спросом на эту продукцию, так как благодаря современной технологии производства она обладает высокими эксплуатационными свойствами и уже несколько лет заменяет на российском рынке импортные аналоги», — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.