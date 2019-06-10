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/ ЧМК начал масштабную акцию по озеленению города

ЧМК начал масштабную акцию по озеленению города

Приоритет отдается тем территориям, где есть нехватка зеленых насаждений.
сегодня в 15:55
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город» проводит кампанию по высадке деревьев по всей территории города.

Экологическая акция по озеленению городских дворов и общественных мест стала логичным продолжением весенних субботников. В этом году запланировано озеленить более 40 придомовых территорий во всех районах города.

Экоактивисты ЧМК и «Зеленого города» занимаются озеленением городской местности второй год. В планах на летний период посадить порядка 500 декоративных растений. Места для высадки экологические общественники подбирают заблаговременно. Приоритет отдается тем территориям, где есть нехватка зеленых насаждений.


Первая высадка деревьев прошла на территории сквера возле дворца культуры ЧМК. В соответствии с ландшафтными особенностями для высадок тщательно отбирается посадочный материал, причем не мелкие саженцы, а уже полноценные деревья и кустарники. Это ель сибирская, клен канадский, ива шаровидная, яблоня крастнолистная и другие. Такие виды растений хорошо приживаются в суровых условиях уральского климата.

Масштабная акция по благоустройству и формированию комфортной городской среды стала традицией и очередным этапом совместного проекта ЧМК и «Зеленого города». С конца апреля активисты комбината с командой экологических общественников организовали более 20 субботников на придомовых территориях, привели в порядок детские площадки и места отдыха.
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