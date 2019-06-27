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/ ЧМК проверил готовность сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях

ЧМК проверил готовность сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях

Службы продемонстрировали слаженную работу на учениях.
сегодня в 13:25
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел учения для отработки действий в чрезвычайной ситуации. Учебной легендой стал аварийный разлив нефти.


По легенде во время слива топлива на АЗС в цехе произошла разгерметизация цистерны и разлив нефтепродуктов на площадку. В оперативном режиме команда работников ЧМК с помощью спецтехники выполнили обваловку территории, пролили ее специальной пеной во избежание воспламенения, убрали нефтепродукты и загерметизировали цистерну. Пострадавшему сотруднику медики оказали первую профессиональную помощь.


Тактико-специальные учения на комбинате проводят уже не в первый раз. Месяц назад прошли учения по развертыванию станции радиационного обезвреживания.

Такие тренировки доказывают, что службы ЧМК готовы к слаженным действиям в чрезвычайных ситуациях. Все участники хорошо справились со своими обязанностями, — отметил начальник службы обеспечения пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций ПАО «ЧМК» Юрий Сибирев.
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