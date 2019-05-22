/ ЧМК начал акцию по благоустройству и уборке городских дворов

Субботники и мероприятия по озеленению продлятся до июля.

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») начал масштабную акцию по проведению городских субботников. Уборка и благоустройство дворов проводятся совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». В дальнейших планах — озеленение территорий города.

Наведение порядка во дворах Челябинска началось в апреле в Металлургическом районе. Уже благоустроены более 20 дворов по улице 60-летия Октября, Румянцева, Трудовой, а также на шоссе Металлургов.

Волонтеры предприятия непосредственно участвуют в субботниках. Также к нам присоединяются местные жители и все желающие, — пояснил председатель «Зелёного города» Александр Татарников.

Совместные субботники ЧМК и общественной организации «Зеленый город» проводятся второй год. Они продлятся до июля и пройдут в каждом районе города.

Мы поддерживаем инициативу «Зеленого города» в организации субботников в виде небольших праздников для жителей близлежащих домов. Как и в прошлом году звучит музыка, мы проводим конкурсы для детей — люди получают заряд положительных эмоций. Это наш вклад в улучшение качества городской среды, формирование эко-культуры у горожан, — отметил Александр Садырин, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК».

В июне стартует совместная акция ЧМК и «Зеленого города» по озеленению городских территорий. «Зеленый город» вместе с волонтерами предприятия займется высадкой цветов, кустарников и деревьев.