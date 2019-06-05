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/ ЧМК изготовил рельсы для «бархатных» путей московского метро

ЧМК изготовил рельсы для «бархатных» путей московского метро

Особая технология существенно уменьшит уровень вибрации и шума, сделав поездки комфортнее.
сегодня в 10:50
  |  Общество

Рельсовая продукция Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») используется при реконструкции путей на кольцевой линии столичного метрополитена.

В рамках контракта ЧМК отгрузил московскому метрополитену 2 тыс. тонн рельсов типов Р50 и Р65. За счет сварки рельсов по особой технологии между ними уменьшится количество стыков, и пассажиры будут меньше ощущать вибрации и шум — поездки станут комфортнее и на четверть тише. До 2020 года метрополитен планирует заменить всего 265 километров путей, сделав их «бархатными».

Комбинат в третий раз становится поставщиком столичного метро. В 2016 г. рельсы ЧМК использовались при строительстве «бархатного» бесшумного пути Московского центрального кольца (МЦК).

Рельсы ЧМК выпускаются на современном рельсобалочном стане с применением уникальной для России технологии закалки рельсов в растворе полимера. Благодаря этому продукция обладает высоким уровнем прочности и износостойкости.
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