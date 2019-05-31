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Современная и комфортная набережная появится в Калининском районе Челябинска

Также на территории района будут благоустроены 15 дворов.
сегодня в 17:46
  |  Общество
О благоустройстве Калининского района Челябинска рассказал его глава Сергей Колесник сегодня, 31 мая. Значительные изменения коснутся набережную на участке от улицы Кирова до Свердловского проспекта.

Сама набережная после открытия сквера Столыпина в прошлом году ожила, огромное количество людей здесь гуляет. Дальнейшее благоустройство территории было просто необходимо. Проект получился крупным, затрагивает порядка 12,5 гектаров и будет поделен на две части, до моста по Каслинской и после него. — подчеркнул Сергей Колесник.
Напротив Краеведческого музея будет проведена перепланировка территории, созданы дорожки, установлены скамейки на подпорных стенах. Набережную замостят тротуарной плиткой. Запланировано масштабное озеленение, создание клумб с многолетними цветами. Во время разработки проектировщики использовали современные приемы ландшафтного дизайна. Также здесь будет установлен арт-объект в виде поилки с птицами, где пернатые смогут попить воды.

Старые тополя заменят на кедры, мы высадим их сразу 5-6 метров высотой, максимальный размер для посадки дерева без ущерба для его здоровья. Это будет зимняя посадка, по отработанным зарубежным технологиям, удачно показавшим себя в Москве. Здесь будет сделана растяжка кома, а не ствола дерева. Специальные тросы, невидимые снаружи, под землей будут удерживать корень растения так, чтоб оно не двигалось. — рассказала разработчик проекта, руководитель ландшафтной студии «АРТА» Марина Фролова.
От моста через Миасс до Свердловского проспекта собирается много подростков и молодежи, поэтому решено сделать эту часть более комфортной именно для них: проектом предусмотрен амфитеатр, в котором можно сидеть в окружении зелени на террасной доске и смотреть на реку, сохранят скейт-парк, отдав ему всю полосу на верхней террасе, сделают площадки для занятий йогой, брейк-дансом и площадку для интерактивных игр.

В 2019 году благоустройство ждет и Университетскую набережную. Здесь будет воплощен проект «Гуляем всей семьей» — прогулочная зона в парке Калининского района, от Молодогвардейцев до Косарева. В нем учитывались потребности и привычки челябинцев всех возрастов и групп населения.

Проект выполнен в эко-стиле, используются габионы в качестве скамеек и ограждений посадок, деревянные подиумы, современное мощение из вибропрессованной плитки. Проект насыщен детскими комплексами в стиле «Эко» для детей от 1,5 до 14 лет. В рамках проекта совместно со специалистами по реабилитации были разработаны специальные зоны с учетом возможности игр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Не забыли и про любителей спорта: воркаут площадки, места для игр в волейбол и футбол также появятся на обновленной территории. — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Для того, чтобы оградить общественное пространство от дороги, будет высажено 253 хвойных и лиственных крупномеров, 1527 кустарников, соорудят рокарии и миксбордеры.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Калининском районе будет благоустроено 15 дворов на сумму 44,4 миллиона рублей.
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