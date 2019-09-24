Челябинский металлургический комбинат (П
В разных районах города сотрудники «Мечела» и волонтеры экологической организации «Зеленый город» выбирают деревья с поврежденной корой. Пострадавшие участки обрабатывают, чтобы через
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Художники рисуют акриловыми красками. Они безопасны и не проникают в структуру дерева, но создают для него дополнительный защитный слой.
Граффити на деревьях появятся в 20 местах Челябинска на оживленных городских тропинках.
«Такие граффити выполняют сразу две задачи: экологическую и эстетическую. Прежде всего, они защищают стволы деревьев с поврежденной корой и продлевают им жизнь. К тому же такая природная галерея под открытым небом радует горожан», — пояснил директор по персоналу и социальной политике Челябинского металлургического комбината Денис Сазонтов.Найти изображения можно в социальных сетях по хэштегу #Мечелгороду.