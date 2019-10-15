«Мечел» поддержал экоакцию по раздаче саженцев жителям

Челябинцы смогут высадить сосны, рябины, липы, сирени на садовых участках и придомовых территориях.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») совместно с экологами проводит акцию по раздаче молодых деревьев.

Сотрудники «Мечела» и волонтеры экологической организации «Зеленый город» раздают саженцы сосны, ели, рябины, липы, дуба, ореха, абрикоса, сирени и шиповника в оживленных точках южноуральской столицы. Местами бесплатной выдачи в первые дни недели стали ДК ЧМК, Теплотехнический институт и ДК «Смена».

«Мы раздаем молодые деревья, 2-3-летние саженцы, потому что они лучше приживаются, хотя и требуют большей заботы. А именно такой набор деревьев объясняется тем, что для нас не имеет значения, посадит ли его житель Челябинска на улице, во дворе дома или у себя на даче. Для экологии города это в любом случае будет плюсом», — пояснил директор по персоналу и социальным программам Челябинского металлургического комбината Денис Сазонтов.

Саженцы для жителей по инициативе «Мечела» приобретались сразу у трех лесничеств региона: Красноармейского, Каслинского и Кунашакского. Всего за время акции планируется раздать более 20 тысяч молодых деревьев.