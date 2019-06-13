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/ ЧМК изготовил балку для строительства метрополитена в Казани

ЧМК изготовил балку для строительства метрополитена в Казани

Вторая ветка соединит 5 районов города.
сегодня в 14:56
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил двутавровую балку для строительства первой станции второй линии метро в Казани. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Вторая ветка метро Казани будет включать 12 станций. Она соединит 5 районов города и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками и острой нехваткой общественного транспорта. Длина новой ветки составит около 20 километров. В перспективе она может быть продлена.

Поставленная на строительство метро горячекатаная балка изготовлена на современном рельсобалочном стане Челябинского металлургического комбината. Балка на ЧМК отливается из собственного сырья: сталь для нее выплавляется на комбинате в кислородно-конвертерном цехе, а затем разливается на машине непрерывного литья заготовок. Данная продукция применяется при строительстве мостов, дорог, офисных зданий, поставляется клиентам как в России, так и за рубежом.
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