/ ЧМК изготовил прокат для строительства скоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург

Платную автомагистраль введут в эксплуатацию уже в этом году.

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил металлопрокат для строительства 7 и 8 участков высокоскоростной автомагистрали М-11 «Москва–Санкт-Петербург».

Легированная арматура ЧМК поставляется для возведения мостов, развязок и дорожной инфраструктуры на участках магистрали в Ленинградской и Новгородской областях.

Поставку проката осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Платная автомагистраль будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону и расчётную скорость движения 150 км/ч. На её протяжении будет возведено сто мостовых сооружений. Автодорога пройдет по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы общей протяжённостью 669 км планируется в 2019 году.