Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.52 -0.39 71.23 -0.37
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ ЧМК благоустраивает сквер на шоссе Металлургов

ЧМК благоустраивает сквер на шоссе Металлургов

На территории уложат дорожки, посадят липы и установят лавочки.
сегодня в 17:30
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») проводит работы по благоустройству сквера на шоссе Металлургов, вблизи улицы Дегтярева. 

Сегодня на месте площадки у пешеходного перехода на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева разровняли землю, выкорчевали пни, ведется изучение коммуникаций и перепланировка территории. В сквере планируется уложить дорожки и бордюры из двухцветной плитки. По проекту здесь посадят липы вдобавок к уже имеющимся деревьям, установят лавочки и фигурные фонари. Территорию между дорожками украсят газоны. Сквер и тротуар напротив сделают безбарьерными для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями и комфортных прогулок с детскими колясками.


ЧМК выступил с инициативой благоустройства сквера в 2018 году. Тогда же провели конкурс проектов, в котором участвовали все желающие. По итогам был выбран лучший, на основе которого сегодня проводится благоустройство. Сквер Металлургов на одноименном шоссе появится в честь 75-летия Челябинского металлургического комбината, которое предприятие отметило в прошлом году.
Общество
ЧМК изготовил прокат для строительства скоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург
вчера в 09:30
ЧМК изготовил прокат для строительства скоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург
Общество
ЧМК изготовил балку для строительства метрополитена в Казани
14.06.2019
ЧМК изготовил балку для строительства метрополитена в Казани
Общество
ЧМК начал масштабную акцию по озеленению города
11.06.2019
ЧМК начал масштабную акцию по озеленению города
Общество
ЧМК изготовил рельсы для «бархатных» путей московского метро
06.06.2019
ЧМК изготовил рельсы для «бархатных» путей московского метро
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
сегодня в 18:51
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
Общество
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
сегодня в 18:30
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
Происшествия
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
сегодня в 18:26
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
Общество
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
сегодня в 18:23
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
Происшествия
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
сегодня в 18:10
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
Общество
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
сегодня в 17:59
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
Общество
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
сегодня в 17:54
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
Общество
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
сегодня в 17:34
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6