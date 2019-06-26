/ ЧМК благоустраивает сквер на шоссе Металлургов

На территории уложат дорожки, посадят липы и установят лавочки.

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») проводит работы по благоустройству сквера на шоссе Металлургов, вблизи улицы Дегтярева.

Сегодня на месте площадки у пешеходного перехода на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева разровняли землю, выкорчевали пни, ведется изучение коммуникаций и перепланировка территории. В сквере планируется уложить дорожки и бордюры из двухцветной плитки. По проекту здесь посадят липы вдобавок к уже имеющимся деревьям, установят лавочки и фигурные фонари. Территорию между дорожками украсят газоны. Сквер и тротуар напротив сделают безбарьерными для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями и комфортных прогулок с детскими колясками.





ЧМК выступил с инициативой благоустройства сквера в 2018 году. Тогда же провели конкурс проектов, в котором участвовали все желающие. По итогам был выбран лучший, на основе которого сегодня проводится благоустройство. Сквер Металлургов на одноименном шоссе появится в честь 75-летия Челябинского металлургического комбината, которое предприятие отметило в прошлом году.