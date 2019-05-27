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/ ЧМК изготовил арматуру для строительства теплоэлектростанции в Татарстане

ЧМК изготовил арматуру для строительства теплоэлектростанции в Татарстане

Необходимость возведения ТЭС продиктована ростом электропотребления нефтехимической компании.
сегодня в 09:25
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил 750 тонн арматуры для строительства новой газотурбинной теплоэлектростанции в Татарстане.

Станция общей мощностью 495 МВт строится в промышленном районе Нижнекамска. Поставку проката осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Основным топливом для ТЭС станет попутный газ — побочный продукт производства компании «Нижнекамскнефтехим». Необходимость в собственной электростанции продиктована ежегодным ростом электропотребления «Нижнекамскнефтехима» в условиях расширения производств и ввода новых установок по переработке углеводородного сырья. ТЭС будет иметь конфигурацию из двух газовых турбин, одной паровой турбины, двух котлов-утилизаторов.

«Нижнекамскнефтехим» — крупнейшая нефтехимическая компания, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан.

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