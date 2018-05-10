/ Футбольные болельщики останутся без шашлыков на Чемпионате мира

Особый противопожарный режим к турниру намерено ввести МЧС.

Особый противопожарный режим планируют ввести в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Среди них 11 населенных пунктов, в том числе ближайший к Челябинску Екатеринбург. Спецрежим накладывает ряд ограничений. К запрещенным занятиям относятся разведение костров, сжигание травы и проведение пикников с жаркой шашлыков на мангалах.

Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом. — передают «Известия».

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Напомним, с 28 апреля на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано губернатором Челябинской области.

