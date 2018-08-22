/ Чисто мужской бизнес

Основатель мужской парикмахерской Blackdog Антон Рожин рассказал, как монетизировать свои соцсети, получить базу из 6500 клиентов и успевать отвечать на комментарии.

Бизнес, связанный с внешним видом, — парикмахерские, салоны красоты, spa-салоны и барбершопы — как никакой другой зависит от социальных сетей. Сегодня почти у каждого есть аккаунт в соцсетях, поэтому каждый довольный клиент становится носителем рекламы того или иного салона. В новом проекте банка Точка основатель мужской парикмахерской Blackdog Антон Рожин рассказал, как монетизировать свои соцсети, получить базу из 6500 клиентов и успевать отвечать на комментарии.

Антон, расскажите, как начинался ваш бизнес?

В парикмахерском бизнесе я довольно давно, работал арт-директором в челябинском филиале федеральной сети барбершопов Chop-Chop, умею сам придумывать и делать стрижки. Когда в 2014 году я уволился из Chop-Chop, решил открыть свой салон, в котором правила и законы буду устанавливать уже я сам. Так появился Blackdog, где я был и директором, и мастером, и преподавателем. В своем заведении я постарался реализовать формат «американский гараж», где клиенты могут выпить кофе, поиграть в приставку и пообщаться на любые темы, при этом они всегда знают, что получат качественную стрижку головы или бороды. В Blackdog действует гибкая система тарифов — от 300 до 2000 рублей, поэтому любой наш клиент может подобрать себе мастера и услуги «по карману», но с уверенностью в высоком качестве. Сейчас база клиентов уже порядка 6500 человек, а начинали мы с 300.

За счет чего вы набирали популярность? Как рассказывали о себе потенциальным клиентам?

Мы сделали ставку на соцсети, безусловно. Это самый быстрый и низкозатратный способ привлечения аудитории сегодня. Поэтому online мы появились еще задолго до открытия самого салона. Сначала я публиковал информацию в своих аккаунтах во Вконтакте и в Instagram, параллельно создал в них странички для Blackdog, а уже позже появился сайт. Роль соцсетей в нашем бизнесе высока: через них аудитория видит результат работы, качество стрижек, тенденции, интерьер. Это как раз те факторы, на которые клиент обращает внимание при выборе салона — ведь рынок довольно конкурентный. Второй момент, который определяет выбор потенциального клиента — отзывы и комментарии тех, кто уже побывал у нас. Мы внимательно относимся к каждому из них и стараемся оперативно реагировать.





Можете назвать какие-то устоявшиеся правила ведения соцсетей?

Один из основных моментов — это искренность, аудитории интересны живые истории о живых людях: неприятности, фэйлы, победы, все, чем живет бизнес. Есть хороший пример подобной работы с соцсетями — это блог основателя компании «Додо Пицца» Федора Овчинникова. Второе правило — отказ от «накруток», когда компании искусственно завышают количество подписчиков несуществующими аккаунтами и так далее. Настройки ленты того же Instagram сейчас делают эти усилия бесполезными, так как видимость вашего поста в соцсети зависит от количества лайков. А вот доверие клиентов вы уже потеряете. И третье — оперативность, то, как быстро вы реагируете на вопросы и комментарии клиентов. Сегодня люди не привыкли ждать, и если вы не ответили им в течение 1−2 часов, они воспринимают это как игнорирование и нежелание общаться.

Не боитесь, что если вдруг однажды какую-то социальную сеть закроют, или она сама прекратит работу, то вы потеряете клиентов и бизнес?

Сегодня без интернета не может работать ни один бизнес, поэтому не думаю, что такое произойдет, в любом случае будет какая-то альтернатива. Кроме того, наш бизнес не зависит полностью от соцсетей, поэтому его мы точно не потеряем. Даже если предположить, что вдруг закроется та или иная соцсеть, то всегда есть другие каналы: есть youtube, сайт и другие возможности в интернете. Также для нас важно «сарафанное радио»: довольный клиент всегда расскажет о барбершопе еще нескольким потенциальным клиентам любым способом.

При работе online как вы выбираете себе партнеров, например, банк?

Для меня при работе с банком, и не только с банком, важна оперативность, удобство и возможность работать онлайн. Поэтому для обслуживания моего бизнеса я выбрал Точку: у них хорошее мобильное приложение, из которого я даже на отдыхе за границей могу отправлять платежи поставщикам. Кроме того, в чате есть возможность быстро получить исчерпывающий ответ на любой вопрос. Также мне нравится, что в банке Точка есть оповещения о задолженностях по налогам, что помогает вовремя их погасить и избежать блокировки счета. В дальнейшем, я хотел бы воспользоваться ведением бухгалтерского учета онлайн, но пока для нас это дорого. Хотя уверен, что со временем мы воспользуемся этим сервисом. У меня в планах развивать школу парикмахерского мастерства при салоне и открыть еще 1−2 точки. Так что бизнес будет расти, и ему будет необходим качественный банковский сервис.

Банк Точка — это мобильный и интернет-банк — лучший для бизнеса по версии аналитического агентства MarksWebb на протяжении трех последних лет; круглосуточный, способный решать любые финансовые вопросы, онлайн-офис. Кроме того, своим клиентам Точка предоставляет приятные бонусы для бизнеса: федеральный номер от Мегафон, безлимитный интернет для офиса со скоростью 20 Мбит/с и скидкой 35% от Yota. 35% скидка на мобильную связь для бизнеса от Yota; Продвижение в интернете на 50 000 рублей от My. Target, 10 000 рублей от Яндекс. Директ и 9 000 — от Вконтакте и многое другое. Благодаря тому, что Точка — это мультибансковский сервис, клиенты сами выбирают в каком банке хранить деньги — в «Открытии» или Qiwi. А еще для Антона в Точке действует акция — налогвоый кешбэк — банк возвращает до 2% с уплаты налогов, достаточно подключить «Идеальный тариф» и можно компенсировать обслуживание, просто уплачивая налоги со счёта в Точке.