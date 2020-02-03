«Численность волков стала запредельной»: южноуральцы опасаются нашествия хищников

В соцсетях и мессенджерах распространяют пугающую информацию.

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Южноуральцы сообщают о новых нападения волков. Хищники подбираются близко к населенным пунктам, нападают на собак и скот. Охотники выходят на специальные рейды и проводят санитарные отстрелы.

В Миассе Егерь Александр Рыков в этом году уже добыл четырех хищников. Однако сложность в том, что теперь законодательно запрещено использовать капканы. Волков приходится выслеживать иногда по несколько дней.

«Потому что численность волка стала на территории охотничьего хозяйства запредельной. На миасском охотничьем хозяйстве обитает порядка 30-40 голов волка. То есть волк не находит себе должного пропитания в лесу, подходит к населенным пунктам, давит собак, которые бродячие бегают рядом с населенными пунктами, нападает на сельскохозяйственный скот», — рассказал председатель общества охотников и рыболовов города Миасс Александр Шаламов.

В соцсетях и популярных мессенджерах жители Челябинской области и соседних регионов стали распространять сообщения о якобы приближающейся в со стороны Казахстана стае волков. Люди просят друг друга быть осторожными и утверждают, что им угрожают чуть ли не сотни хищников.

«От пограничников пришла информация: через границу с Казахстаном прорвалась стая волков, больше 50 голов, в деревнях Чесменского района, грызут собак и скот, возможно, они появятся и у нас. Не отпускайте детей одних гулять, очень страшно», — говорится в сообщении.

Однако сеять панику не стоит. Информацию о массовой миграции хищников из Казахстана опровергли в Министерстве экологии региона.

«Тут никакой сенсации нет. Наши специалисты информацию не подтверждают. Они могут зайти, но не так критично, как об этом говорят в интернете. Нет никакой опасности абсолютно», — прокомментировал сайту «Первый областной» начальник правление охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.

Напомним, ранее на волков пожаловались жители Красноармейского района. Южноуральцы рассказали, что несколько хищников напали и разодрали их собак ночью.