Директора парка «Тайган», который приютил челябинскую львицу, отправили в СИЗО

На защиту Олега Зубкова встали тысячи россиян, в том числе ветеринар Карен Даллакян.

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Владелец крымского сафари-парка «Тайган» отправился на 2 месяца в следственный изолятор. Мужчину обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества.

История тянется еще с 2018 года, когда жительница Кировский области во время посещения парка была укушена львом. Ольга Соломина сама изъявила желание сделать фото с хищником, который прокусил ей руку. Сама пострадавшая винит в произошедшем владельца, который не обеспечил ей должной безопасности. Однако многие понимают, что поведение хищных животных непредсказуемо. Сам обвиняемый объясняет, что льва спровоцировал запах алкоголя от женщины.

«Изменение меры пресечения с подписки о невыезде на арест является незаконной. Нет никаких оснований полагать, что мой подзащитный может скрыться от суда и следствия, либо оказывать влияние на потерпевшую или свидетелей. Сегодня были допрошены Заслуженные и Народные артисты РФ, которые сказали, что Олег Алексеевич предпринял все меры безопасности для осуществления данной услуги», — считает адвокат Олега Зубкова Арман Петросян.

На защиту Олега Зубкова встали общественники и многие известные люди, так московский адвокат Александр Добровинский и его коллеги вылетели в Крым. Челябинский зоозащитник Карен Даллакян, который неоднократно посещал «Тайган» и даже перевез туда одну из своих подопечных — львицу Лолу — также недоволен решением суда.

«Какой позор на весь мир! Остановите Беспредел. Свободу Зубкову», — написал у себя в инстаграм Карен Даллакян.

Глава республики Крым Сергей Аксенов также подготовил ходатайство об изменении меры пресечения для Олега Зубкова.