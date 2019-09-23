Чиновники проверят ремонт набережной в Челябинске после жалоб

Горожане сообщили, что на берегу Миасса плохо уложили гранит.

Послушать 00:00

Врип главы Челябинска Наталья Котова проверит ремонт набережной Миасса. Речь об участке возле исторического музея от улицы Красной до улицы Кирова. Горожане пожаловались на некачественную работу подрядчика. Некоторые жители подсчитали, что плитка уложена на берегу неровно.

«Я поеду с объездом по городу на этой неделе и однозначно заеду на этот объект, проверю, что там происходит», — пообещала врип главы Наталья Котова.

Объект курирует управление дорожного хозяйства. Чиновники отмечают, что пока готовую набережную еще не принимали. И если при проверке результатов ремонта найдут огрехи, их переделает подрядчик.

«Мы следили за работами. По ходу были мелкие замечания — подрядчик их устранял. Компания достаточно опытная», — заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

На ремонт данного участка набережной из бюджета направили порядка 55 миллионов рублей.