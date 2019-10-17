Новые объезды: о каких улицах стоит забыть водителям сегодня ночью и завтра утром в Челябинске?

Миндортранс опубликовал участки, на которых планируются ремонты дорог.

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В ночь с 17 на 18 октября дорожники займут улицу Сони Кривой. Здесь поэтапно будут полностью перекрывать движение.

Если погода будет благоволить, то 18 октября рабочие продолжат укладку асфальта на Труда. В миндортрансе пообещали не нагружать эту улицу в утренние и вечерние часы пик, чтобы избежать пробок и не портить настроение горожанам.

«На Дзержинского, Сони Кривой, Троицком тракте от поста до границы города будет производиться укладка асфальта. Будьте аккуратнее на этих улицах! На Новороссийской (от 5й Электровозной до Гагарина) — фрезерование и подготовка к укладке асфальта», — сообщили в телеграм-канале министерства.

На Цвиллинга завтра, 18 октября, планируют закончить нанесение разметки. К водителям обращаются с просьбой соблюдать правила дорожного движения, не мешать рабочим и еще чуть-чуть потерпеть.