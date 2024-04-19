Чиновники объяснили причину вырубки многолетних елей в поселке под Челябинском

В поселке Лазурном приступили к благоустройству площадки возле Дома культуры

В поселке Лазурном под Челябинском спилили шесть многолетних елей. Изменения возмутили местных жителей. В администрации Красноармейского района ИА «Первое областное» сообщили, что решение о вырубке деревьев напротив Дома культуры приняли на собрании граждан поселка. Памятник Ленину также планируют убрать — его перенесут к зданию мэрии.



Собрание жителей Лазурненского сельского поселения прошло в конце октября прошлого года. Тогда они заинтересовались отсутствием елки и памятника Ленину перед клубом. Представители инициативной группы сообщили, что монумент перенесут, а деревья спилят. По их словам, последние стали слишком высокими и могут представлять опасность как для прохожих, так и для здания. Большинство участников встречи проголосовали «за».







По данным местной администрации, в конце марта — начале апреля также провели опрос о вырубке деревьев и переносе памятника на платформе обратной связи по поводу благоустройства. Там также большинство проголосовали за изменения.

ИА «Первое областное» жители сообщили, что в голосовании не говорилось о вырубке именно этих деревьев. По их словам, ели украшали центр и Дом культуры.



Так, 18 апреля у Дома культуры спилили шесть елей. В мэрии пообещали высадить вокруг здания зеленые насаждения. Памятник В. И. Ленину в скором времени перенесут в сквер возле здания администрации.

В прошлом году был проведен капремонт Дома культуры. Территория рядом, по данным администрации, оставляет желать лучшего. Там разрушены тропинки, а сама местность заросла тополями. Они, по словам чиновников, представляют угрозу для людей в ветреную погоду.

Возле ДК также планируют асфальтировать дорожки для прогулок и занятий спортом.