В Челябинске намерены разобраться с аварийными деревьями

Депутаты гордумы отменили плату за снос таких насаждений

Предстоящим летом в Челябинске планируют ликвидировать аварийные деревья, в том числе на придомовых территориях жилых домов. Такую возможность управляющим компаниям обеспечат поправки в Правила охраны и содержания зеленых насаждений, утвержденные на мартовском заседании городской Думы.

Как сообщил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, изменениями аварийные деревья включаются в перечень зеленых насаждений, снос которых производится без компенсации — натуральной или денежной.

«Это позволит быстро реагировать на обращения жителей и сносить деревья, признанные аварийными, предотвращая угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан», — отметил замглавы города.

Добавим, для исключения злоупотребления правом на рубку таких деревьев уточнено понятие «аварийное дерево»: «это дерево, имеющее структурные изъяны, в том числе гниль, обрывы корней, опасный наклон, способный привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба имуществу и здоровью граждан», — а также сохранится двойной контроль:

«Административно-техническая инспекция Управления по благоустройству выходит и актом признает дерево аварийным, а Управление экологии и природопользования администрации города выдает соответствующее разрешение на снос», — пояснил Александр Астахов.

По мнению председателя ЧГД Андрея Шмидта, принятые поправки позволят в ходе предстоящего сезона решить проблему.

«У нас есть достаточно большое количество старых микрорайонов, где много старых аварийных деревьев — всего по городу не менее сотни, жители обращаются, постоянно пишут, просят обратить внимание на удручающее состояние деревьев. Раньше за срубленное дерево — даже сухое или аварийное — нужно было уплатить порядка 40 тысяч рублей. Теперь, если дерево будет признано аварийным, такая плата взиматься не будет, то есть это не будет ложиться бременем на жильцов. Не всегда у управляющей компании есть средства для того, чтобы компенсировать срубленное дерево. Сегодня такой инструмент они получат, и я надеюсь, что за этот сезон мы разберемся со всеми аварийными деревьями, чтобы не было угрозы для жизни челябинцев», — сказал спикер ЧГД.

Он добавил, что совсем отказываться от компенсации сноса таких деревьев не планируется, но это будет решаться с помощью других программ.