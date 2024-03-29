В Челябинске создали новое учреждение для ухода за деревьями

Рабочие уже приступили к обрезке насаждений

В Челябинске создали новое муниципальное учреждение МБУ «Горзеленхоз» для ухода за зелеными насаждениями. Сотрудники предприятия будут заниматься содержанием деревьев в парках, скверах и общественных пространствах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие уже приступили к санитарной и формовочной обрезке деревьев на улице Василевского. Учреждение создали по инициативе главы Челябинска Натальи Котовой.

«Для высадки новых деревьев будут подбирать определенные породы, которые хорошо чувствуют себя в уральском климате, проверять качество посадочного материала, осуществлять комплекс мер уходовых мероприятий, чтобы после посадки они хорошо приживались. Ну и, конечно, осуществлять содержание — своевременную обрезку и формирование правильной кроны», — сказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Рабочие «Горзеленхоза» также будут следить за работой дорожников и коммунальщиков, чтобы те соблюдали правила ухода за насаждениями вдоль дорог и во дворах. Учреждение также возьмет на себя содержание городских лесов: обеспечивать их пожарную безопасность и акарицидную обработку, проводить лесовосстановительные работы.

В городе планируют создать питомник древесно-кустарниковых и декоративных культур для выращивания посадочного материала, отвечающего требованиям государственных стандартов.