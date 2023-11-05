В Челябинской области на деревьях набухли почки

Эта неделя в регионе выдалась теплой

В большинстве районов Челябинской области температура воздуха на этой неделе была плюсовой. Видимо, растения подумали, что в регион уже пришла весна, и начали распускаться. Например, почки на деревьях заметили жители Снежинска, чем поспешили поделиться в соцсетях.

«Природа сходит с ума. Почки на деревьях в ноябре!»,— написали в паблике «Подслушано в Снежинске».

На этой неделе температура воздуха в городе поднималась до +7 градусов. Теплым будет и начало предстоящей недели: синоптики обещают до +5 градусов. К концу недели воздух постепенно начнет остывать.

Еще теплее будет в других городах региона: например, в Аше на предстоящей неделе воздух прогреется до +11 градусов.