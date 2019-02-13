/ Южноуральцев призывают на бой с сосульками

Госжилинспекция предлагает проверить работу управляющих компаний.

Жителям Челябинской области предлагают бороться с сосульками. Для этого необходимо сфотографировать ледяной навес и отправить в Госжилинспекцию. Далее снимок будет передан в управляющую компанию. Если меры по устранению сосулек не будут оперативно предприняты, на этот адрес отправится инспектор ГЖИ.

Государственная жилищная инспекция напоминает, что несвоевременная очистка многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий от сосулек, наледи и снега — грубое нарушение, за это управляющую компанию могут лишить лицензии.

При непринятии своевременных мер ответственные за управление домами привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, который может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, при повторном совершении грубого нарушения в течение года из реестра лицензий будет исключен многоквартирный дом. В случае причинения вреда здоровью и повреждения имущества граждан ответственные могут быть привлечены к уголовной ответственности. — подчеркнул начальник Госжилинспекции Олег Датских.

Инструкция по борьбе с сосульками:

сфотографировать сосульки;

записать адрес дома;

указать название управляющей организации;

предоставить свои контактные данные.

Всю информацию необходимо отправить на почту ugzhi@mail.ru или оставить заявку в интернет-приемной на официальном сайте.