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Южноуральцев призывают на бой с сосульками

Госжилинспекция предлагает проверить работу управляющих компаний.
сегодня в 11:10
  |  Общество

Жителям Челябинской области предлагают бороться с сосульками. Для этого необходимо сфотографировать ледяной навес и отправить в Госжилинспекцию. Далее снимок будет передан в управляющую компанию. Если меры по устранению сосулек не будут оперативно предприняты, на этот адрес отправится инспектор ГЖИ.

Государственная жилищная инспекция напоминает, что несвоевременная очистка многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий от сосулек, наледи и снега — грубое нарушение, за это управляющую компанию могут лишить лицензии.

При непринятии своевременных мер ответственные за управление домами привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, который может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, при повторном совершении грубого нарушения в течение года из реестра лицензий будет исключен многоквартирный дом. В случае причинения вреда здоровью и повреждения имущества граждан ответственные могут быть привлечены к уголовной ответственности. — подчеркнул начальник Госжилинспекции Олег Датских.

Инструкция по борьбе с сосульками:

  • сфотографировать сосульки;

  • записать адрес дома;

  • указать название управляющей организации;

  • предоставить свои контактные данные.

Всю информацию необходимо отправить на почту ugzhi@mail.ru или оставить заявку в интернет-приемной на официальном сайте.

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