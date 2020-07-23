Четырём жителям Коркино помог хоккеист Артемий Панарин

«Хлебушек» приобрёл необходимое оборудование через собственный благотворительный фонд.

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Уроженец Коркино Артемий Панарин занялся благотворительной деятельностью. Хоккеист, который сейчас выступает в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс» помогает нуждающимся людям. Для этого «Хлебушек» создал специальный благотворительный фонд.



Через него хоккеист этим летом помог 4 людям. Все они — жители Коркино, которой является родным городом для хоккеиста. Так, фонд Артемия Панарина приобрёл коляску для Дмитрия Чувардина, который 5 лет прикован к постели, помог 4-летнему Ване Казадаеву, страдающему синдромом двигательных нарушений, задержкой моторного и предречевого развития и подарил специальный велосипед для страдающей ДЦП Саши Фоминой. Последней, кому помогла благотворительная организация хоккеиста, стала председатель правления Коркинской городской общественной организации инвалидов «Возрождение» Светлана Сухова. Женщина, которая сама помогает людям с ограниченными возможностями, не может передвигаться на ногах. Фонд Артемия Панарина не остался в стороне и приобрёл для Светланы Суховой коляску.

«Мы узнали, что ее старая коляска уже давно вышла из строя, а Светлана Дмитриевна никому не говорила об этом и даже напротив- выбивала у властей коляски и другие привелегии для коллег из „Возрождения“. И наконец новенькая коляска Meyra Premium приехала в Коркино и перешла в пользование Светлане Дмитриевне!»— рассказали представители фонда Артемия Панарина.

Напомним, о создании собственного благотворительного фонда Артемий Панарин объявил в сентябре 2019 года. Сам хоккеист ещё прошлым летом отмечал, что намерен помогать людям, но не хочет вкладывать деньги в уже существующие организации. Напомним, в 2019 году игрок подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 11,5 миллионов долларов.

В этом году спортивные заслуги «Хлебушка» оценили хоккеисты и представители НХЛ. Российский форвард был номинирован сразу на 2 индивидуальные наград — «Тед Линдсей Аворд» и «Харт Трофи». Первый получает хоккеист, которого лучшим посчитали сами игроки, второй приз вручается НХЛ.