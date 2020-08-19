Гол и передача Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» избежать вылета из плей-офф

В победе над «Нью-Йорк Айлендерс» также поучаствовали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Послушать 00:00

В Национальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли. Середина игрового дня ознаменовалась встречей «Вашингтон Кэпиталс» и «Нью-Йорк Айлендерс». В составе первых голом и результативной передачей отметился воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов.



Четвёртая встреча с «Островитянами» могла стать последней для хоккеистов из столицы США. По ходу серии они уступили 3 игры подряд, а значит следующее поражение ставило точку в походе «Вашингтона» за Кубком Стэнли. Для игроков и поклонников «Кэпитал» встреча началась с двух пропущенных шайб от Жана-Габриэля Пажо и Мэтью Барзала. Однако уже во втором периоде «Столичные» начали выправлять ситуацию. В неравных составах 4 на 3 Евгений Кузнецов организовал сольный проход по борту, после которого он вылез на пятачок и забил гол в ворота «Айлендерс», сократив отставание в счёте. Отметим, что заброшенную шайбу «Кузя» отпраздновал без «птички», которая стала фирменным жестом нападающего.

Затем челябинец стал ассистентом в голевой комбинации, которую замкнул Александр Овечкин. В большинстве «Кузя» отдал пас Джону Карлсону, который в свою очередь перенаправил её капитану «Кэпиталс». Александр Овечкин бросил со своей любимой позиции и не промахнулся.

В концовке третьего периода «Вашингтон» вышел вперёд. Защитник Дмитрий Орлов, отборовшись с своей зоне, отдал пас на Александра Овечкина. Российский нападающий завёл шайбу в зону «Айлендерс» и кистевым броском пробил российского голкипера «Островитян» Семёна Варламова.

Победу «Вашингтона» в матче прокомментировал сам Евгений Кузнецов. По словам челябинского форварда, ключом к итоговому результату стало то, что хоккеисты «Кэпиталс» перестали думать о статистике и начали играть в хоккей.

«Мы держали шайбу, бросали по воротам, играли как обычно. В хоккее ведь не имеют большого значения тысячи бросков, а важен конкретный момент, позиция. „Вашингтон“ начал получать удовольствие от игры, а это очень важно. Когда мы играем в удовольствие, тогда у нас есть успех. Если нет удовольствия, то ничего не получается»,— сказал Евгений Кузнецов.

Таким образом, «Кэпиталс» впервые одержали победу в противостоянии против «Айлендерс». Счёт в серии стал 3:1, а чтобы продолжить борьбу за Кубок Стэнли «Столичным» необходимо выиграть 3 матча подряд.