Шайба Евгения Кузнецова не спасла «Вашингтон» от третьего поражения

«Столичные» находятся на грани вылета из Кубка Стэнли.

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов отличился заброшенной шайбой в розыгрыше Кубка Стэнли. Гол воспитанника «Трактора» стал единственным со стороны Вашингтона в третьем матче серии против «Нью-Йорк Айлендерс».



Свою шайбу челябинец забил во втором периоде. «Кузя» реализовал большинство, после передач от Джона Карлсона и Александра Овечкина. Этот гол стал для форварда вторым в розыгрыше Кубка Стэнли, а также первым после 4 игр без набранных голов.

Отметим, что данная шайба не спасла «Столичных» от поражения. В основное время игра закончилась со счётом 1:1, а уже в овертайме «Айлендерс» одержали победу. Сначала игру мог закончить «Вашингтон», но Якуб Врана не реализовал выход 1 на 1. Через несколько минут Мэтью Барзал воспользовался своим шансом.

Таким образом, счёт в серии «Вашингтона» и «Айлендерс» стал 3:0 в пользе последних. В случае поражения в следующей игре. Евгений Кузнецов и его сокомандники закончат выступление в плей-офф. Отметим, что в 6 играх Кубка Стэнли на счету челябинца 3 очка.