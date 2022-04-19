На Южном Урале за три года реализуют проект по строительству умных спортплощадок

Спортивные тренажеры появятся в Челябинске, Магнитогорске и Миассе

В течение трех лет в трех городах Челябинской области будут построены современные спортивные площадки, которые будут доступны всем желающим. Они позволят привлечь к занятиям физической культурой и спортом еще больше южноуральцев — современные объекты с доступом к интернету позволят посетителям настроить индивидуальные тренировки и следить за правильностью выполнения упражнений, сообщают в правительстве региона.

Строительство новой спортивной инфраструктуры станет возможным благодаря сэкономленным из-за отмены крупных российских соревнований денег. Такие площадки, по данным регионального Минспорта, появятся в трех городах Челябинской области — Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

Ранее, 28 марта, губернатор Алексей Текслер встретился в Москве с министром спорта РФ Олегом Матыциным, с которым обсудил вопросы развития спортивной инфраструктуры в Челябинской области. Речь шла, в частности, о строительстве умных спортплощадок на территории региона в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт». Они представляют собой оборудованные места для занятий спортом в шаговой доступности, которые включают в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.

На одном из заседаний правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2022 году по всей стране будет построено более 200 умных спортплощадок. При этом на старте реализации нового федерального проекта «Бизнес-спринт» речь шла о гораздо меньшем количестве таких объектов.

«Мы планировали строительство 110 умных спортивных площадок в 82 регионах России. В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Все они будут оборудованы тренажерами и современным спортивным инвентарем, и эта инфраструктура позволит привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По данным регионального Минспорта, умные спортивные площадки появятся в трех городах региона: Копейске, Магнитогорске и Миассе. Предполагается, что это будут масштабные спортивные объекты с тренажерным залом, полем для футбола и площадкой для воркаута. Рядом с тренажерами и спортивными снарядами будут размещены специальные QR-коды. Просканировав их с помощью смартфона, южноуральцы смогут перейти на сайт с видеоуроками, поясняющими, как правильно заниматься на том или ином тренажере. Приобретение оборудования для умных площадок из средств федерального бюджета запланировано в текущем году.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Миасса Владимир Васильев говорит, что в последние годы, благодаря усилиям регионального правительства, Минспорта и правительства РФ, на территории города созданы все необходимые условия для занятий любительским и профессиональным спортом.

«Умная спортивная площадка должна будет появиться в центральной части Миасса, на территории спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. Рядом находятся жилые дома, общеобразовательная школа и два детских садика. Уверен, что отбоя от юных спортсменов не будет! В Миасском городском округе, по данным статистики за 2021 год, спортом занимаются 53% жителей. К 2030 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы не менее 70% граждан регулярно занимались спортом. Благодаря активному развитию инфраструктуры мы с этой задачей однозначно справимся», — заверил Владимир Васильев.

С коллегой согласен и начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Копейска Игорь Перемота. Он считает, что умная спортивная площадка на территории общеобразовательной школы № 6 позволит привлечь к здоровому образу жизни еще больше копейчан.

«В Копейском городском округе с 2016 года доля жителей, активно занимающихся спортом, увеличилась с 32 до 45%. По моему личному мнению, люди наконец-то поняли, что вести здоровый и активный образ жизни намного проще и дешевле, чем постоянно лечиться от своих недугов. Уверен, что с появлением умной спортивной площадки, а также с введением в мае этого года в эксплуатацию нового ФОКа на улице Борьбы, 28 еще больше копейчан осознанно придут в спорт. Когда спорт доступен, это прекрасно мотивирует», — прокомментировал Игорь Перемота.

Добавим, что в 2022 году в рамках федеральных проектов на Южном Урале должны открыться четыре новых и долгожданных сооружения: региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, тренировочный каток «Трактор», центр по современному пятиборью и новая чаша бассейна «Строитель».