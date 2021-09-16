В Чебаркуле продолжится ремонт больницы, обновлены дороги и спортивные объекты, — глава региона посетил город

Алексей Текслер рассказал о планах развития города Чебаркуль

Алексей Текслер подвел итоги визита в Чебаркуль. Он поделился с журналистами планами развития города, рассказал о проблемных вопросах и мерах областной поддержки для осуществления комфортной жизни горожан.

Глава региона осмотрел ГБУЗ «Областная больница города Чебаркуль». Это одна из «болевых точек» города: губернатор вспомнил, как еще два года назад горожане пожаловались на плачевное состояние лечебного учреждения. В этом году здесь прошел капитальный ремонт инфекционного корпуса. Ещё в 2020 году, по словам главврача Александра Локтева, ремонт прошел в детской поликлинике, сейчас работы идут в помещениях взрослой поликлиники. Окончание ремонта намечено на первый квартал 2022 года.

Губернатор попросил по возможности не затягивать с работами. Главное новшество больницы — комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-Максима. Оборудование установлено и со следующей недели начнет работу.

«После завершения ремонта мы дооснастим больницу новым оборудованием», — заметил губернатор.

Еще одной темой диалога главы города Светланы Виноградовой с губернатором стало благоустройство. Алексей Текслер осмотрел чебаркульский стадион, где впервые за 30 лет прошел капремонт. Здесь занимаются 600 учеников спортивной городской школы № 1. На футбольном поле застелено искусственное травяное покрытие, где все желающие могут играть в футбол.

Во время визита губернатора на поле занимались юные футболисты из местной команды «Звезда». Тренер команды рассказал губернатору, что качество ремонта похвально, единственная его просьба — помочь с площадкой для мини-футбола. Как оказалось, Алексей Текслер успел обсудить с главой Чебаркуля Светланой Виноградовой этот вопрос: площадку, по просьбам горожан, обустроят в городском парке.

«На следующий год мы сделаем благоустройство парка напротив молокозавода. Я думаю, жителям очень понравятся современные решения, которые предлагает проект обновления. Я возьму его на личный контроль», — сказал губернатор.

Также идет благоустройство в сквере Победы: укладывается плитка на центральной аллее, монтируется освещение. По словам главы города Светланы Виноградовой, будет благоустроена ещё и площадь перед мемориалом.

Кроме того Алексей Текслер оценил проект благоустройства набережной озера Чебаркуль. С этим проектом местные власти планируются выдвинуться на федеральный конкурс проектов благоустройства.

«Мне понравилась сама идея: и благоустроенная набережная, и пляж, и зона рекреации. Вообще у города большой туристический потенциал и необходимо его развивать», — сказал губернатор, вспомнив, как после падения метеорита в озеро Еловое местность стала интересна гостям области.

Губернатор рассказал о проблеме дорог города. Только за последние два года средства на ремонт дорог Чебаркуля увеличены в пять раз. Алексей Текслер отметил, что практика эта будет продолжена.

С главой города губернатор обсудил и газификацию. Здесь остаются проблемы с завершением работы в микрорайоне Южный. По словам главы, подрядчик обязуется газифицировать дома через месяц.

Алексей Текслер рассказал о планах городских властей на обновление еще одного стадиона возле жилого микрорайона и двух больших школ. Губернатор считает, что новый современный спортивный объект даст толчок для развития спорта в городе.