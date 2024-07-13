Четвертый этап опрессовок стартует в Челябинске 16 июля

Он затронет три района

С 16 июля в Челябинске начнется четвертый этап опрессовок. Горячую воду на две недели отключат в 578 многоквартирных домах, 47 детских садах, 24 учебных заведениях и 16 больницах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Под отключение попадут дома и соцучреждения, расположенные в Калининском, Курчатовском и Центральном районах. Где именно не будет горячей воды, смотрите по ссылкам.

Напомним, что по отдельному графику проходят опрессовки в домах, обслуживаемых частными котельными. График на июль.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен»,— напомнили в мэрии.