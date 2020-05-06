Черные лесорубы из Карталинского района пойдут под суд

Прокуратура передала в инстанцию обвинительное заключение.

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Карталинская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух черных лесорубов. Мужчины были пойманы с поличным во время незаконной лесозаготовки в защитном лесу Великопетровского участкового лесничества. Они срубили 7 берез, что составило порядка 5 кубометров дерева. В пересчете на деньги — 66 950 рублей ущерба в адрес ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области».

«Факт незаконной рубки был выявлен сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области, застигшими обвиняемых на месте совершения преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что ущерб мужчины возместили добровольно. Теперь уголовное дело будет рассмотрено Карталинским городским судом.