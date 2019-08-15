Через неделю робот Федор из Магнитогорска отправится в космос

Роботу предстоит полет на корабле Союз МС-14.

В четверг, 22 августа, человекоподобный робот «Скайбот Ф-850», который также именуется как Федор, отправится в космос. Полет совершится на корабле Союз МС-14 в беспилотном режиме. Запуск станет испытательным полетом.

«Если появился корабль, который может лететь в бесплотном режиме, то есть возможность испытать данного робота уже немного пораньше. Суть эксперимента состоит в том, чтобы опробовать возможность использования антропоморфного робота на борту МКС для выполнения не очень сложных операций. Для того, чтобы оценить возможности его работы в условиях факторов космического полета совместно с космонавтом», — пояснили в пресс-службе Роскосмоса.

Сейчас идет подготовка к полету Федора на МКС. Вместе с машиной на станцию доставят партию уникальных тульских пряников.

В создании первого российского человекоподобного робота участие принимали специалисты «Андроидной техники». Это предприятие из Магнитогорска. Машину собирали по заказу МЧС, поэтому Фёдор умеет управляться со спасательным оборудованием. В перспективе робот должен избавить космонавтов от рисков работы в открытом космосе.

На Федора возлагают большие надежды, в Роскосмосе даже опубликовали клип с его подготовкой к полету. Видео можно увидеть на сайте 1obl.tv.