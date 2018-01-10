/ Куратор «групп смерти» пойдет под суд на Южном Урале

Рассмотрение дела пройдет по месту совершения преступления.

В ближайшее время на Южном Урале начнется разбирательство по делу о кураторе «групп смерти» из Москвы. Молодого человека подозревают в склонении к суициду 14-летнего подростка из Еткульского района. В связи с этим рассмотрение дела пройдет в Челябинской области.

В Еткульский районный суд поступило уголовное дело. Оно будет рассматриваться здесь, по месту совершения преступления. Дата заседания еще не назначена. — рассказали сайту «Первый областной» в Еткульском районном суде.

Напомним, в начале июня в Москве задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в доведении до самоубийства южноуральской школьницы из Еткульского района. По предварительной информации, он представился куратором «группы смерти» и постепенно подводил пострадавшую к последнему заданию. Девочка попыталась отравить себя таблетками, но ее спасли. Подозреваемого доставили в Челябинскую область, избрали меру пресечения.



По информации МВД России, в «группу смерти», администратором которой являлся арестованный, входили 32 подростка. Все это время куратор находился в Челябинской области, срок ареста продлевался несколько раз. Позднее из Москвы в Челябинск доставили еще одного подозреваемого. Его также арестовали.

