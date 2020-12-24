Чемпионат по фигурному катанию из Челябинска будут транслировать по всему миру

Александр Коган призвал спортсменов постараться

В четверг, 24 декабря, в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию-2021. А накануне генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России обратился к спортсменам с напутственным словом. Александр Коган попросил фигуристов постараться, ведь российские состязания станут отдушиной для любителей этого вида спорта по всему миру.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, к сожалению, не состоится чемпионат Европы. Отменены многие важные международные и российские соревнования. Уважаемые спортсмены! Первый канал будет транслировать наш чемпионат России во многих странах мира. Давайте порадуем себя, своих родных и близких, преданных болельщиков и фанатов ярким выступлением. Покажите всю красоту и силу российского фигурного катания», — обратился ко всем фигуристам Александр Коган.

Чемпионат откроет короткая мужская программа. На четверг также запланированы ритм-танцы и короткая программа пар.

Церемония награждения и показательные выступления пройдут в воскресенье.