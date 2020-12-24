«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, к сожалению, не состоится чемпионат Европы. Отменены многие важные международные и российские соревнования. Уважаемые спортсмены! Первый канал будет транслировать наш чемпионат России во многих странах мира. Давайте порадуем себя, своих родных и близких, преданных болельщиков и фанатов ярким выступлением. Покажите всю красоту и силу российского фигурного катания», — обратился ко всем фигуристам Александр Коган.
Чемпионат откроет короткая мужская программа. На четверг также запланированы ритм-танцы и короткая программа пар.
Церемония награждения и показательные выступления пройдут в воскресенье.