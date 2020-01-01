В Челябинске к выходным ожидается резкое похолодание

Существенных осадков не ожидается.

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Новогодняя ночь в Челябинске вышла довольно теплой и снежной. Но уже начиная со второго января температура воздуха начнет значительно понижаться.

В ночь на четверг, 2 января, температура воздуха будет держаться на отметке -7, -9 градусов по Цельсию, прогнозируется небольшой снег. Днем же воздух прогреется до -1, -3 градусов и будет снегопад. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

В области также ожидается снег, но на отдельных участках дороги может образоваться гололедица. Водителей просят быть осторожнее.

В пятницу, 3 января, в Челябинске ночная температура понизится до -19, -21 градусов, а днем поднимется до -8, -10 градусов. Осадков не ожидается.

А вот за пределами столицы Южного Урала температура упадет до -25 градусов, также ожидается небольшой снег.

Напоминаем, если вы попали в затруднительную ситуацию и вашей жизни угрожает опасность, вам следует незамедлительно обратиться к спасателям по номеру 112.