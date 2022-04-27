Как привить яблоню и получить богатый урожай

С одного дерева удастся собрать несколько сортов фрукта

Если в вашем саду не так много посадочного места, а вырастить несколько сортов одной культуры все же хочется, воспользуйтесь методом прививки. Этот же способ подходит и любопытным садоводам, находящимся в поиске лучших вариантов.

«На дереве определите ветку, которая станет местом прививки. К этой ветке подберите схожий по диаметру черенок (их заготавливают с зимы и хранят в подвале). Далее на ветке делаем срез под углом в 25—30°, а уже на нем расщеп (язычок). С черенком поступаем аналогичным образом — срезаем под углом и расщепляем. Секатором отрезаем нужный размер черенка, чтобы над срезом возвышалась почка. Далее соединяем две веточки расщепами, вставляя один в другой, как задвижки. Затем место соединения заматываем ленточкой, не передавливая. Место среза (макушку) замазываем садовым варом или пластилином», — рассказывает хозяин Саргазинского питомника саженцев «УралСад» Анатолий Попов.

По окончании не забудьте срезать лишние веточки, иначе они вытянут из дерева силы и не позволят прижиться черенкам. Все срезы прячем под садовым варом, чтобы дерево не теряло сок.

По такому принципу можно сделать столько прививок, сколько вам нужно, а после любоваться достижением агрономии, когда на одном дереве будут и желтые, и красные, и зеленые яблоки.

Данный метод прививки годится для всех плодовых деревьев. Особенно здорово сделать подобное с абрикосами, поскольку у каждого сорта свой период созревания: выполнив несколько прививок, можно лакомиться абрикосами весь сезон.